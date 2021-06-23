Звезда "Папиных дочек" Арзамасова и Авербух ждут рождения сына

Известная пара вовсю наслаждается "ожиданием чуда", а на днях журналисты рассекретили и пол будущего ребенка

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Сын родится у звезды сериала "Папиных дочек", российской актрисы театра и кино Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха, сообщает KP.RU.

О том, что первенец в семье будет мужского пола, журналистам сообщил коллега Авербуха - его имя журналисты не раскрывают. Но хотя пара особо не афиширует ни свою беременность, ни пол будущего ребенка, от "своих" пол не скрывается, отметил источник.

Известно, что вскоре пара отправится в Сочи на премьеру ледового спектакля Авербуха "Анна Каренина". "Будет грандиозное шоу!" — сказал источник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Для Елизаветы ребенок будет первым, что касается Авербуха, то у него уже есть 17-летний сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Супружеская пара объявила о пополнении в семье в апреле 2021 года. Актриса опубликовала видеоролик в Сети - на нем был заметен округлившийся живот Арзамасовой, а 47-летний Авербух приобнял жену. Многие пользователи Интернета до сих пор критикуют супругов из-за разницы в возрасте - их разделяет 21 год.

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