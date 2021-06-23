Джастин Бибер и его жена-модель встретились с президентом Франции

Американский певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер шокировали фанатов: пара встретилась с президентом Франции!
Певец и модель уже несколько дней отдыхают в Париже. Каждый выход стильной пары приковывает внимание поклонников и папарацци. За время пребывания в столице Франции Биберы полакомились лягушками и фуа-гра в ресторанах, сходили на шоппинг, но самое интересно ждало их впереди.
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Джастин Бибер и Хейли Бибер встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит во дворце.
По словам источников, певец обсудил с лидером вопросы, касающиеся молодежной культуры. Дата встречи также была выбрана не просто так - в тот день во Франции отмечали День музыки, и встреча состоялась по инициативе поп-певца.
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