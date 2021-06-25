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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"Бабка на бабках": Моргенштерн трогательно поздравил бабушку с днем рождения

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (212)
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Sputnik Грузия
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В последнее время известного рэпера просто переполняют теплые чувства к членам своей семьи – сначала он помирился с отчимом, а теперь и бабушку обрадовал

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн подарил своей бабушке на день рождения пачки денег.

Известный артист хип-хопа поздравил бабушку в свойственной для него манере – снимая на видео, ни без капли иронии. Свой пост Моргенштерн подписал: "БАБКА НА БАБКАХ".

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

На кадрах видно, как бабушка держит в руках несколько пачек пятитысячных купюр, хотя точная сумма не уточняется.

Женщина, естественно, была рада презенту и отметила, мол, теперь она будет кататься на небесах на машинах. Алишер сразу ответил бабушке, что жить нужно здесь, на земле, а на небесах он подарит ей еще денег.

"Целую, мой золотой", – поблагодарила бабушка молодого рэпера и обняла Моргенштерна.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (212)
Теги:
Моргенштерн

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