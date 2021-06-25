"Бабка на бабках": Моргенштерн трогательно поздравил бабушку с днем рождения

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн подарил своей бабушке на день рождения пачки денег.
Известный артист хип-хопа поздравил бабушку в свойственной для него манере – снимая на видео, ни без капли иронии. Свой пост Моргенштерн подписал: "БАБКА НА БАБКАХ".
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На кадрах видно, как бабушка держит в руках несколько пачек пятитысячных купюр, хотя точная сумма не уточняется.
Женщина, естественно, была рада презенту и отметила, мол, теперь она будет кататься на небесах на машинах. Алишер сразу ответил бабушке, что жить нужно здесь, на земле, а на небесах он подарит ей еще денег.
"Целую, мой золотой", – поблагодарила бабушка молодого рэпера и обняла Моргенштерна.
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