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Ксения Бородина с семьей

Ксения Бородина разводится с Курбаном Омаровым

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (221)
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Sputnik Грузия
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Что ни день в российском шоубизнесе, то размолвка, то ссора - на этот раз документы на развод подала популярная ведущая Ксюша Бородина

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Известная российская телеведущая Ксения Бородина подала на развод со своим супругом Курбаном Омаровым.

Как пишет "СтарХит", о том, что у пары раскол в отношениях, слухи ходили уже давно. Ксюша и Курбан отдыхали отдельно, да и совсем не появлялись вместе на мероприятиях. А в последнее время 40-летнего бизнесмена все чаще стали замечать в компании других девушек. Теперь же Ксения решила подать на развод.

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Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow)

Ксения и Курбан расписались в 2015 году. После этого у них родилась общая дочь Теона - ей пять лет. Пока неизвестно, как разделят имущество пока еще супруги. Правда, по слухам, у них был брачный контракт.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (221)
Теги:
Россия, Ксения Бородина

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