Ксения Бородина разводится с Курбаном Омаровым

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Известная российская телеведущая Ксения Бородина подала на развод со своим супругом Курбаном Омаровым.
Как пишет "СтарХит", о том, что у пары раскол в отношениях, слухи ходили уже давно. Ксюша и Курбан отдыхали отдельно, да и совсем не появлялись вместе на мероприятиях. А в последнее время 40-летнего бизнесмена все чаще стали замечать в компании других девушек. Теперь же Ксения решила подать на развод.
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Ксения и Курбан расписались в 2015 году. После этого у них родилась общая дочь Теона - ей пять лет. Пока неизвестно, как разделят имущество пока еще супруги. Правда, по слухам, у них был брачный контракт.
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