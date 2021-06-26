"Взрослеет!": Моргенштерн отдыхает с женой и тещей

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн проводит время со своей возлюбленной Диларой и тещей в Уфе. Об этом написал бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.
"Взрослеет! Еще недавно так угорал надо мной, когда я ему прогнозировал серьезность, а теперь в гости ходит с женой, мамой, тещей и тестем. Кайфует – исключительно от общения, употребляет – только легкие напитки и крайне умеренно", – написал Мурзагулов.
Взрослеет @morgen_shtern !) Ещё недавно так угорал надо мной, когда я ему прогнозировал серьёзность, а теперь в гости...Опубликовано Rostislav Murzagulov Четверг, 24 июня 2021 г.
В финале поста Мурзагулов задался вопросом – повзрослеет ли и музыка артиста, вспомнив опыт другого эпатажного в прошлом рэпера Face.
"Любопытно, что он будет писать через пару лет взрослой жизни? И станет ли взрослее его аудитория?" – сообщил Мурзагулов.
Недавно уфимский репер объявил о своей помолвке. Интересно, что предложение руки и сердца ему сделала его девушка Дилара Зинатуллина, а не он сам. Музыкант согласился на ее предложение.
"Мальчик: делает предложение, мужчина: принимает его. Да-да, завидуйте, я выхожу за жену", – заявил в своих социальных сетях популярный артист.
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