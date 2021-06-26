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Телеведущая Ксения Бородина

Развод и девичья фамилия – Ксения Бородина уходит от Курбана Омарова

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210626/252132664/Razvod-i-devichya-familiya---Kseniya-Borodina-ukhodit-ot-Kurbana-Omarova.html

О том, что пара расходится, в кругах, близких к Бородиной, говорят уже не первую неделю. Отдых – раздельный, тусовки – раздельные, о личной жизни – ни слова… И вот теперь известно, что телеведущая  разводится с бизнесменом

Последнее время 40-летнего Омарова часто видели в компании других девушек. Он даже не отрицал своих "походов налево". И даже писали, что что он уехал из общего с Бородиной дома и живет в отдельной квартире в центре Москвы. Вроде бы это было совместное решение, и так Ксения с Курбаном решили немного отдохнуть друг от друга.

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А еще недавно один отдыхал на Кипре. Ксения в это время готовила праздник ко дню рождения старшей дочери Маруси, на который, кстати, Омаров так и не пришел.

Напомним, Ксения и Курбан поженились в 2015 году. У них общая дочь Теона, которой уже пять лет.

Пока не известно, как будет проходить раздел имущества пары. По непроверенной информации, они подписали брачный контракт, а значит, проклятий и дележки денег под камеры точно не будет.
Хотя даже если контракта нет, окружение знаменитостей уверено – имущество, заработанное во время брака, Ксения и Курбан разделят цивилизованно, пополам.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (227)
Теги:
Курбан Омаров, Ксения Бородина

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