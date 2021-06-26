Развод и девичья фамилия – Ксения Бородина уходит от Курбана Омарова

Последнее время 40-летнего Омарова часто видели в компании других девушек. Он даже не отрицал своих "походов налево". И даже писали, что что он уехал из общего с Бородиной дома и живет в отдельной квартире в центре Москвы. Вроде бы это было совместное решение, и так Ксения с Курбаном решили немного отдохнуть друг от друга.
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А еще недавно один отдыхал на Кипре. Ксения в это время готовила праздник ко дню рождения старшей дочери Маруси, на который, кстати, Омаров так и не пришел.
Напомним, Ксения и Курбан поженились в 2015 году. У них общая дочь Теона, которой уже пять лет.
Пока не известно, как будет проходить раздел имущества пары. По непроверенной информации, они подписали брачный контракт, а значит, проклятий и дележки денег под камеры точно не будет.
Хотя даже если контракта нет, окружение знаменитостей уверено – имущество, заработанное во время брака, Ксения и Курбан разделят цивилизованно, пополам.
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