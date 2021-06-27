"Петух снес!" - Лиза Галкина отгадала старую как мир загадку и удивила папу

Дети порой ставят взрослых в тупик своими ответами - известный ведущий Максим Галкин оказался именно в такой роли

ТБИЛИСИ, 27 июн - Sputnik. Российский шоумен Максим Галкин попытался озадачить свою дочь Лизу, задав ей извечный вопрос "Что было раньше - курица или яйцо?"

Лиза задумалась и выдала оригинальный ответ - у Максима не нашлось, что возразить.

А Гарри Галкин сидел рядом и признался, что ничего не понял.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily)

Аллы Пугачевой в машине не было, и она увидела размышления своей дочери уже в ролике в Instagram.

"Гениальный ребенок", "Кому повезет, у того и петух снесет!" - откликнулись пользователи соцсетей.

В этом году детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе и Гарри исполнится восемь лет. Дочь и сын звездной пары покорили публику — они умны, очаровательны, забавны и не по годам развиты. Лиза и Гарри осваивают иностранные языки, занимаются спортом, поют, танцуют и регулярно демонстрируют многие другие таланты, и ролики о них постоянно появляются в соцсетях.

Читайте также: