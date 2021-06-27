"Петух снес!" - Лиза Галкина отгадала старую как мир загадку и удивила папу

ТБИЛИСИ, 27 июн - Sputnik. Российский шоумен Максим Галкин попытался озадачить свою дочь Лизу, задав ей извечный вопрос "Что было раньше - курица или яйцо?"
Лиза задумалась и выдала оригинальный ответ - у Максима не нашлось, что возразить.
А Гарри Галкин сидел рядом и признался, что ничего не понял.
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Аллы Пугачевой в машине не было, и она увидела размышления своей дочери уже в ролике в Instagram.
"Гениальный ребенок", "Кому повезет, у того и петух снесет!" - откликнулись пользователи соцсетей.
В этом году детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе и Гарри исполнится восемь лет. Дочь и сын звездной пары покорили публику — они умны, очаровательны, забавны и не по годам развиты. Лиза и Гарри осваивают иностранные языки, занимаются спортом, поют, танцуют и регулярно демонстрируют многие другие таланты, и ролики о них постоянно появляются в соцсетях.
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