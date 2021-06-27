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Лиза Галкина

"Петух снес!" - Лиза Галкина отгадала старую как мир загадку и удивила папу

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (28)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210627/252137536/Petukh-snes---Liza-Galkina-otgadala-staruyu-kak-mir-zagadku-i-udivila-papu.html

Дети порой ставят взрослых в тупик своими ответами - известный ведущий Максим Галкин оказался именно в такой роли

ТБИЛИСИ, 27 июн - Sputnik. Российский шоумен Максим Галкин попытался озадачить свою дочь Лизу, задав ей извечный вопрос "Что было раньше - курица или яйцо?"

Лиза задумалась и выдала оригинальный ответ - у Максима не нашлось, что возразить. 

А Гарри Галкин сидел рядом и признался, что ничего не понял. 

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Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily)

Аллы Пугачевой в машине не было, и она увидела размышления своей дочери уже в ролике в Instagram. 

"Гениальный ребенок", "Кому повезет, у того и петух снесет!" - откликнулись пользователи соцсетей. 

В этом году детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе и Гарри исполнится восемь лет. Дочь и сын звездной пары покорили публику — они умны, очаровательны, забавны и не по годам развиты. Лиза и Гарри осваивают иностранные языки, занимаются спортом, поют, танцуют и регулярно демонстрируют многие другие таланты, и ролики о них постоянно появляются в соцсетях.

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Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (28)
Теги:
Алла Пугачева, Максим Галкин

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