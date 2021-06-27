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Концерт Мэрилина Мэнсона в Москве

Мэрилин Мэнсон собирается сдаться полиции из-за обвинений в нападении

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (234)
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Sputnik Грузия
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Поначалу певец вину не признавал и даже прятался от правоохранителей. Сейчас же музыкант решил добровольно сдаться полиции

ТБИЛИСИ, 27 июн - Sputnik. Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон решил добровольно сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году был выдан в американском штате Нью-Гэмпшир. 

Как заявил глава полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи, Мэнсону грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов. По словам Берпи, музыкант должен явиться в полицию Лос-Анджелеса, но о времени пока не сообщается.

Адвокат Мэнсона также вышел на связь. Юрист заявил, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.

Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах, среди них американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов".

При этом бывшая жена Мэнсона Дита фон Тиз встала на его сторону, уверяя, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.

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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (234)

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