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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Кто кузен Моргенштерна? Все о двоюродном брате рэпера

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (238)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210628/252123915/Kto-kuzen-Morgenshterna-Vse-o-dvoyurodnom-brate-repera.html

Вся семья скандального рэпера давно "под прицелом" жадных до тайн журналистов – теперь пришло время раскрыть карты и о двоюродном брате знаменитости

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Максим Моргенштерн – так зовут двоюродного брата эпатажного рэпера Алишера Моргенштерна. Ранее парень играл за российскую юниорскую сборную, жил в США, а 2020 году вернулся в Россию и стал участником "Дома-2".

Сегодня Максим так же, как и его кузен, занимается музыкой. Поет под псевдонимом MAXMO и уже выпустил трек "Легенда".

 Максиму 23 года. Родился он в Уфе. Детей нет. Состоится в отношениях с участницей "Дома-2" Анной Мадан.

С детства юноша серьезно увлекался хоккеем. Будучи в США, выступал за американский клуб Charlotte Checkers.

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Публикация от 🌸Анна Мадан🐍 (@madan.ann)

На родину из Америки Максим вернулся как раз в год пандемии и стал звездой перезапуска российского реалити-шоу "Дом-2". Поддерживает связи с Алишером Моргенштерном. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (238)
Теги:
Моргенштерн

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