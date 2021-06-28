Кто кузен Моргенштерна? Все о двоюродном брате рэпера

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Максим Моргенштерн – так зовут двоюродного брата эпатажного рэпера Алишера Моргенштерна. Ранее парень играл за российскую юниорскую сборную, жил в США, а 2020 году вернулся в Россию и стал участником "Дома-2".
Сегодня Максим так же, как и его кузен, занимается музыкой. Поет под псевдонимом MAXMO и уже выпустил трек "Легенда".Максиму 23 года. Родился он в Уфе. Детей нет. Состоится в отношениях с участницей "Дома-2" Анной Мадан.
С детства юноша серьезно увлекался хоккеем. Будучи в США, выступал за американский клуб Charlotte Checkers.
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На родину из Америки Максим вернулся как раз в год пандемии и стал звездой перезапуска российского реалити-шоу "Дом-2". Поддерживает связи с Алишером Моргенштерном.
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