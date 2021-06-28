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Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной

Жена Мартиросяна шутливо поздравила Алсу с днем рождения

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (241)
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О чувстве юмора супруги популярного российского комика ходят легенды, и вот Жанна решила оригинально и смешно поздравить с днем рождения свою подругу Алсу

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Супруга российского комика Гарика Мартиросяна Жанна оригинально поздравила с днем рождения свою подругу, певица Алсу, опубликовав забавные фотоколлажи "из прошлого". 

"Сегодня день рождения моего старого друга, старинной подруженьки Алсу Ралифовны – 100 лет друг друга знаем! В честь этого праздника я решила опубликовать наши старые фото! Очень нужен ваш совет, какое фото распечатать и подарить ей в красивой рамочке?" – иронизирует Жанна, используя в фотоколлажах самые известные мировые шедевры фотоискусства со времен его истоков с вставленными в них лицами Жанны и Алсу.

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Публикация от Zhanna Levina/Martirosyan (@jannalevina_martirosyan)

"Сегодня свой юбилей – 47 лет празднует близкий и родной мне человек! С каждым годом Алсу Ралифовна становится старше и это не может не радовать, ведь несмотря ни на что, я продолжаю надеяться на то, что Алсу вот-вот догонит и перегонит меня по возрасту!!! 

Сегодня, в этот замечательный день, я хочу посвятить тебе эти нетленные стихи. Стихи, которые близки всем женщинам твоего и моего возраста. "Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя – моря и океаны, для тебя – цветочные поляны! Для тебя! Лишь для тебя горят на небе звезды. Для тебя безумный мир наш создан. Для тебя живу и я под солнцем. Для тебя! Лишь для тебя живу и я под солнцем. Для тебя!", – добавила Жанна куплетом из песни Стаса Михайлов.

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Публикация от Zhanna Levina/Martirosyan (@jannalevina_martirosyan)

К трогательным строкам женщина приложила смешное видео, на котором она вместе с Алсу затеяли дуэтные танцы из TikTok. Одним словом, у Жанны, и ее подруги определенно есть хорошее чувство юмора. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (241)
Теги:
Алсу

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