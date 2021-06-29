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Телеведущая Ксения Бородина

Одноглазая Бородина – актриса выложила в сторис забавное видео

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (246)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210629/252158639/Odnoglazaya-Borodina--aktrisa-vylozhila-v-storis-zabavnoe-video.html

Бородина, которая сейчас переживает нелучшие времена в личной жизни, рассказала подписчикам, что с ней произошло

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Российская телеведущая Ксения Бородина показалась подписчикам в Intagram одноглазой - знаменитость сильно стеснялась своего образа, но все же записала сторис для поклонников.

Как выяснилось, причина, по которой ведущая прикрывала ватным тампоном один глаз, вполне обыденная - последствия кондиционера. "Меня продуло. Я сплю под кондиционеров и меня продуло", - призналась Ксюша. 

Сториз Ксении Бородины
photo: borodylia / Instagram
Сториз Ксении Бородины

Ксения Бородина на днях оказалась в центре скандальных новостей - журналисты узнали о том, что телеведущая подала на развод со своим супругом Курбаном Омаровым. Эту тему Бородина прокомментировала и в своем Instagram.

Ксения сказала, что чувствует себя вполне нормально и не нуждается в помощи в связи с переменами в своей жизни. Бородина обратилась к поклонникам с просьбой не жалеть ее. Она отметила, что не намерена делиться переживаниями в соцсетях: плакать на камеру пьяной. По ее словам, в трудные моменты у нее есть близкие люди, которые ее могут поддержать.

"Я знаю, что вы сейчас хотите проявить огромную дозу поддержки в мой адрес, я вам за это очень благодарна, но поверьте, у меня все хорошо... Мне, правда, не нужна сейчас жалость", — добавила Бородина.

Ксения и Курбан расписались в 2015 году. После этого у них родилась общая дочь Теона - ей пять лет. Пока неизвестно, как разделят имущество пока еще супруги. Правда, по слухам, у них был брачный контракт.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (246)
Теги:
Развод, Россия, Ксения Бородина

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