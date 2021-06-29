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Ольга Бузова

Спартанские условия: Бузова показала, как спасается от африканского холода

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (250)
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Телеведущая снимается в новом реалити-шоу на выживание и интригует подписчиков особенными испытаниями

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова прилетела в Африку и пожаловалась на дикий холод – звезда показала, как справляется с новым испытанием в своей жизни.

Бузова приняла предложение стать ведущей нового шоу о выживании в Африке. Съемки проекта начались с жестких испытаний – ранних подъемов и бытовых неурядиц. Своими мыслями звезда поделилась с подписчикам в Instagram.

Бузова рассказала о своих спартанских условиях и показала, как спасается от неожиданного холода в Африке.

Сторис Ольги Бузовой
photo: buzova86 / Instagram
Сториз Ольги Бузовой

Ольга заявила, что постоянно мерзнет в своем жилище и согревается всеми возможными и невозможными способами. В кадр stories попали несколько обогревателей в номере звезды.

"Это лучшее, что я могла увидеть в номере. А сейчас мне предстоит еще одно испытание – это снять одежду и пойти в душ", – высказалась Ольга.

Также Бузова призналась, что не успевает спать на съемках. Звезда встает в пять утра и не спит до поздней ночи. К тому же, ее всегда сопровождает охранник с фонариком, так как Африка – не самое безопасное место для вечерних прогулок.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (250)
Теги:
Ольга Бузова

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