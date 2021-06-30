Довела нужда: Анита Цой распродает имущество из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Певица Анита Цой оказалась на грани нужды – из-за пандемии коронавируса звезда вынуждена распрощаться со своим имуществом.

Цой призналась, что переболела COVID-19 в тяжелой форме. Болезнь осталась позади, но ее последствия до сих пор мучают Аниту. По словам звезды, у нее онемела рука, после чего ей пришлось пройти обследование в Швейцарии. А после понадобилась хирургическая операция, которая влетела звезде "в копеечку".

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Из-за дорогой операции Цой столкнулась с финансовыми трудностями и начала распродавать свои вещи и имущество.

Первым лотом стал любимый автомобиль – шикарный Кадиллак, на котором Анита каталась на протяжении 15 лет. Певица призналась, что никогда не экономила на "тачке" и полностью "нафаршировала" ее.

"Я стала обладательницей самой крутой звездной машины 2006 года", – с гордостью сказала Анита и перечислила все достоинства авто.

Это большой диван из Mercedes, дорогие колонки, телевизор, столик Maybach, зеркала и отделка из кристаллов Svarovski. Машину "увели" за полтора часа и, по мнению автолюбителей, звезда могла продать ее за цену квартиры в центре Москвы.

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