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Стало известно, от кого певица МакSим могла заразиться COVID-19

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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По данным СМИ, все показатели в организме певицы подтверждают наличие коронавирусной инфекции, хотя тесты говорят об обратном

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Перед госпитализацией певица МакSим контактировала с зараженным COVID-19 человеком – об этом сообщило издание Life.ru.

Марина Абросимова попала в больницу 15 июня. И хотя ПЦР-тест показал отрицательный результат, по всем признакам у звезды был COVID-19. Теперь стало известно, как Марина могла "подцепить" вирус.

До своей госпитализации МакSим контактировала с зараженным коронавирусом охранником. Об этом рассказали российские СМИ.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
МакSим на акции в поддержку сборной России по футболу

Как сообщили Life, певица быстро почувствовала недомогание, начала заниматься самолечением и пить разные препараты и сильные антибиотики.

По предположениям врачей, звезда могла "смыть" со слизистых следы инфекции, из-за чего ПЦР-тест дал отрицательный результат.

В настоящее время состояние артистки расценивают как тяжелое и, по мнению врачей, в случае выздоровления звезда может столкнуться с осложнениями.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (261)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Россия, МакSим

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