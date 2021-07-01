Стало известно, от кого певица МакSим могла заразиться COVID-19

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Перед госпитализацией певица МакSим контактировала с зараженным COVID-19 человеком – об этом сообщило издание Life.ru.
Марина Абросимова попала в больницу 15 июня. И хотя ПЦР-тест показал отрицательный результат, по всем признакам у звезды был COVID-19. Теперь стало известно, как Марина могла "подцепить" вирус.
До своей госпитализации МакSим контактировала с зараженным коронавирусом охранником. Об этом рассказали российские СМИ.
Как сообщили Life, певица быстро почувствовала недомогание, начала заниматься самолечением и пить разные препараты и сильные антибиотики.
По предположениям врачей, звезда могла "смыть" со слизистых следы инфекции, из-за чего ПЦР-тест дал отрицательный результат.
В настоящее время состояние артистки расценивают как тяжелое и, по мнению врачей, в случае выздоровления звезда может столкнуться с осложнениями.
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