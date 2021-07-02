Беда не приходит одна: налоговики заблокировали счета певицы МакSим

Находящаяся в коме певица МакSим столкнулась с очередным препятствием – налоговая служба заблокировала все счета певицы.
Марина Максимова находится в крайне тяжелом состоянии с 80% поражения легких. Звезду пытаются спасти лучшие специалисты, но состояние ее здоровья остается неизменным с тех пор, как ее ввели в кому.
Но беда не приходит одна. По сообщениям "СтарХита", все банковские счета МакSим заблокированы. Налоговая пришла к певице в конце весны, так как звезда не успела подать нужную декларацию для своего ИП.
Стало известно, что в 2020 году Школа искусств певицы стала интересна судебным приставам, которые не смогли отследить момент погашения страховки. Тогда ФССП заявила о возбуждении дела, но спустя время решила закрыть его, так как звезда могла не успеть обновить нужные данные.
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