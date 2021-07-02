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"Ждем пятого" – у Сергея Безрукова скоро родится еще один ребенок

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (272)
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Многодетный отец, любящий супруг и мегапопулярный артист – в семье Сергея Безрукова скоро вновь будет пополнение

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Актер театра и кино Сергей Безруков станет отцом в пятый раз – артист признался, что скоро в его семье будет пополнение. 

"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино", – написал 47-летний актер и показал фотографию, где держит супругу Анну Матисон за округлившийся живот.

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Подписчики знаменитости в комментариях тут же начали поздравлять звезду "Бригады" с беременностью супруги. "Вот это вы даете, товарищи, ну какие молодцы!!!", "Как я рада за вас, поправляете демографическую ситуацию в стране", "Сергей, еще ребенок? Когда вы успеваете?", "Красивая вы пара, счастья!" – пишут фолловеры. 

У Безрукова и его жены уже есть двое детей: дочь Мария и сын Степан. Кроме общих детей с Матисон, у актера также есть внебрачные сын и дочь. Они родились от отношений с актрисой Кристиной Смирновой. Сергей признает наследников и помогает им финансово.

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Темы:
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Теги:
Сергей Безруков

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