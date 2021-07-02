"Замуж за нищеброда не пойдет" – Решетникова откровенно рассказала об отношении к мужчинам

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Привыкшая к богатой жизни популярная модель и бывшая жена Тимати Анастасия Решетова призналась, что не намерена встречаться с малообеспеченным мужчиной. Такие отношения для нее нереальны, отметила знаменитость.
Анастасия руководит сетью салонов красоты, она успешный блогер, а с недавних пор и телеведущая. Девушка много путешествует, живет в роскоши – деньги в ее жизни занимают важное место. Именно поэтому Решетникова, по ее признанию, не собирается встречаться с несостоятельными мужчинами.
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"Я не готова выходить замуж за мужчину, не имеющего денег. Зачем? Чтобы я его содержала? Давайте честно: это практически на 90% гарантирует недолговечность брака", – написала модель в Instsgram.
В романтическом прошлом Анастасии Решетниковой было много богатых мужчин – чего стоит только Тимати, завидный жених, успешный предприниматель и востребованный артист. Однако, по словам Анастасии, главным мужчиной в ее жизни является сын Ратмир. Молодая мама мечтает обеспечить сыну счастливое и безбедное будущее.
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