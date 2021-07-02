Валерий Меладзе трогательно поздравил младшего сына с 7-летием

Многодетный отец признался, что восхищен новым поколением, которое удивляет его свободой мысли и умением отстаивать свое мнение

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе поздравил своего младшего сына Луку с днем рождения - мальчику сегодня исполнилось 7 лет.

Меладзе опубликовал фотографию, на которой Лука катается на пони. Певец также написал поздравительный пост, где отметил, что доволен новым поколением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

"Сегодня нашему сыночку Луке исполняется 7 лет! В этом раннем возрасте в нем уже так много мужского. Вообще современные дети восхищают меня способностью впитывать знания, свободой мышления, умением отстаивать свое мнение. Но как же много нужно стараться нам взрослым, чтобы сделать этот Мир совершеннее и чтобы наши дети были мудрее и добрее нас!" - написал артист.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлению, оставляя приятные пожелания.

Лука Меладзе — второй и младший сын в семье певца, композитора, продюсера Валерия Меладзе и его супруги певицы Альбины Джанабаевой. Мальчик появился на свет 2 июля 2014 года, на 10 лет позже своего старшего брата Константина.

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