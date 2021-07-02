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"Красотка": маленькая дочка Леры Кудрявцевой покорила Максима Галкина

© photo: Sputnik / Антон Денисов
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (277)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210702/252197176/Krasotka-malenkaya-dochka-Lery-Kudryavtsevoy-pokorila-Maksima-Galkina.html

Маленького ангела обожают не только поклонники, но и звездные друзья телеведущей. Это подтверждают комментарии в Instagram

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Маленькая дочь ведущей Леры Кудрявцевой завоевала сердца всех вокруг: девочка покорила даже шоумена Максима Галкина.

У 50-летней Кудрявцевой есть двое наследников: 31-летний сын Жан и дочка Машенька от мужа-хоккеиста. И если парень редко появляется на фотографиях, то двухлетняя красотка давно стала настоящей звездой соцсетей.

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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

Недавно Кудрявцева поделилась с фанатами новыми фотографиями в Instagram. На одной из них Лера стоит в торговом центре и держит за руку дочку. А на втором снимке Маша сидит на руках у папы Игоря Макарова, который нежно целует уставшую за день дочь в щечку.

Фотографии с Машей покорили не только подписчиков, но и коллегу Кудрявцевой - Максима Галкина. Муж Аллы Пугачевой не смог устоять перед очарованием маленькой кокетки.

"Красотка", - прокомментировал пост шоумен, а фанаты присоединились к его оценке. "Такая большуха"; "Куколка"; "Красивая девочка"; "Ангел", - написали в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (277)
Теги:
Лера Кудрявцева, Максим Галкин

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