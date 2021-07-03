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Моргенштерн разделался до гола перед родителями невесты

"Во мужик!" – Дилара о реакции родителей на голого Моргенштерна

photo: morgen_shtern / instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (279)
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Выяснилось, что родители девушки эпатажного рэпера понимают его и даже кое в чем завидуют молодому артисту

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина ответила подписчикам на вопрос о реакции родителей на оголенного жениха, который устроил баню прямо на борту частного самолета.

Дилара ответила в Instagram сторис фолловерам, которые жалели ее родителей, которые находились в самолете в тот момент, когда эпатажный артист устроил баню прямо на борту.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

"Когда это все происходило, мой папа повернулся ко мне и сказал: "Во мужик! Во кайфует! Блин, был бы я постройнее, как в молодости, я бы сейчас тут разлегся и как попарился! Но я уже в возрасте. Так что ты, Диларик, извини. Я что-то стесняюсь". Это все, что вам нужно знать о моих родителях и о том, как они себя "не уважают", – написала она.

На кадрах, опубликованных в Instagram рэпера, видно, как телохранитель отхлестал музыканта веником рядом со столом, где обедали его будущие тесть и теща с дочерью.

Авиалайнер понадобился Моргенштерну для путешествия вместе с Диларой, ее родителями и друзьями.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (279)
Теги:
дети и родители, Дилара Зинатуллина, Моргенштерн

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