Клип Галустяна "Чао! Чао!" набрал более 50 миллионов просмотров

Пользователи в комментариях отмечают, что и клип, и песня "получились огонь", и спрашивают, когда же появится новый шедевр

Супер Жорик, он же комик Миша Галустян идет на рекорд. Его клип "Чао! Чао!" за несколько месяцев набрал более 50 миллионов просмотров на Youtube.

При этом Жорик тормозить не собирается. На дня звезда предложил поклонникам своего творчества насладиться ремиксом хита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan)

"Всё, что хорошо сделано — должно быть хорошо переделано. По случаю 50.000.000 просмотров клипа "Чао! Чао!" на YouTube канале @superjorik_official, прям из мангала, завернутый в лаваш, вам на стол прилетает ремикс этого хита. 🔥 Зацените, пабрацки!" - пишет Жорик, он же Михаил, у себя в Instagram.

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