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Актер Михаил Галустян

Клип Галустяна "Чао! Чао!" набрал более 50 миллионов просмотров

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (280)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/03/252199936.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210703/252199973/Klip-Galustyana-Chao-Chao-nabral-bolee-50-millionov-prosmotrov.html

Пользователи в комментариях отмечают, что и клип, и песня "получились огонь", и спрашивают, когда же появится новый шедевр

Супер Жорик, он же комик Миша Галустян идет на рекорд. Его клип "Чао! Чао!" за несколько месяцев набрал более 50 миллионов просмотров на Youtube.

При этом Жорик тормозить не собирается. На дня звезда предложил поклонникам своего творчества насладиться ремиксом хита.

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Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan)

"Всё, что хорошо сделано — должно быть хорошо переделано. По случаю 50.000.000 просмотров клипа "Чао! Чао!" на YouTube канале @superjorik_official, прям из мангала, завернутый в лаваш, вам на стол прилетает ремикс этого хита. 🔥 Зацените, пабрацки!" - пишет Жорик, он же Михаил, у себя в Instagram.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (280)
Теги:
Михаил Галустян

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