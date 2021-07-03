"Антиклимакс" – Лолита Милявская показала новый клип

Подписчики певицы в восторге, и они буквально засыпали ее комплиментами, отмечая ее "прекрасную фигуру" и "красивые ноги"

Шокирующая, эпатажная, любимая Лолита показала свой новый клип "Антиклимакс". О том, что клип выйдет 2 июля, Лолита писала ранее. И вот теперь день премьеры настал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Мы с Костой @elcostalacoste просто попросили видеомейкера Никиту @nikita_mark11, изначально не подозревающего, что ему надо снимать, погулять с нами по Москве😜☝️и поснимать "живьем"… Честно, стеснялись все, но когда увидели, как измученные ковидофактом граждане, начали улыбаться, поднимая глаза от асфальта, мы расслабились", – пишет Лолита у себя в Instagram.

Подписчики в восторге, Лолиту засыпали комплиментами: "Песня огонь!!! и Лолочка огнище", "Лолита! Я восхищении!!! Прекрасная фигура! Красивая женщина!!! Браво!!!", "Боже мой, какие у Вас красивые ноги! Красотка!!!"