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Раневская из Грузии: как Лолита Милявская снимала свой новый клип

"Антиклимакс" – Лолита Милявская показала новый клип

© Sputnik / Denis Aslanov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (282)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/03/252200034.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210703/252200043/Antiklimaks--Lolita-Milyavskaya-pokazala-novyy-klip.html

Подписчики певицы в восторге, и они буквально засыпали ее комплиментами, отмечая ее "прекрасную фигуру" и "красивые ноги"

Шокирующая, эпатажная, любимая Лолита показала свой новый клип "Антиклимакс". О том, что клип выйдет 2 июля, Лолита писала ранее. И вот теперь день премьеры настал.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Мы с Костой @elcostalacoste просто попросили видеомейкера Никиту @nikita_mark11, изначально не подозревающего, что ему надо снимать, погулять с нами по Москве😜☝️и поснимать "живьем"… Честно, стеснялись все, но когда увидели, как измученные ковидофактом граждане, начали улыбаться, поднимая глаза от асфальта, мы расслабились", – пишет Лолита у себя в Instagram.

Подписчики в восторге, Лолиту засыпали комплиментами: "Песня огонь!!! и Лолочка огнище", "Лолита! Я восхищении!!! Прекрасная фигура! Красивая женщина!!! Браво!!!", "Боже мой, какие у Вас красивые ноги! Красотка!!!"

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (282)
Теги:
Лолита Милявская

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