"Вам-то точно не нужен этот дешевый хайп" - Бузова ответила на критику Михалкова

Экс-ведущая "Дом-2" не заставила себя долго ждать и дала достойный ответ именитому режиссеру, который предложил ей работать билетершей

ТБИЛИСИ, 4 июл - Sputnik. Известная российская телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова публично ответила на недовольство режиссера Никиты Михалкова, который негативно оценил ее участие в спектакле МХАТ "Чудесный грузин".

Бузова предложила Михалкову лично с ней связаться и обсудить ее работу в театре. Сам режиссер заявил, что стоило бы устроить работать Бузову няней или билетершей, и раскритиковал решение художественного руководителя МХАТ Эдуарда Боякова взять Бузову в спектакль "ради хайпа". По его мнению, Бузову не следует "перевоспитывать" за счет зрителей.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnakova Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"

"Мною уважаемый мэтр кино, обладатель премии "Оскар" позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти! Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой. Мы с ней носочками обменивались и поддерживали друг друга! Если вы хотели мне что-то сказать и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить! Вам-то точно не нужен этот дешевый хайп, который вы устроили, отвечая на вопросы журналистов!" — сообщила певица.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля "Чудесный грузин"

Спектакль "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького уже до премьеры стал самым обсуждаемым событием июня и не только из-за противоречивой темы вождя народов Иосифа Сталина, а потому что в нем дебютировала Бузова в роли певички кабаре Бэллы Шанталь.

После новости о том, что Бузова дебютирует во МХАТе на знаменитость обрушилось море хейта, и не только от подписчиков, но и от коллег и деятелей искусства. Так ее назначение высмеяли режиссер Александр Молочников, певица Полина Гагарина, ведущая Елена Летучая и многие другие. СМИ выведали и цифру гонорара Бузовой – за участие в двух спектаклях Ольга получит почти 500 тысяч рублей.

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