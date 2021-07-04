Дэвид Бекхэм взорвал соцсети - смотрите его фотографии с Викторией за 22 года брака

Публикация собрала за четыре часа более полутора миллионов лайков и огромное количество комментариев

ТБИЛИСИ, 4 июл - Sputnik. Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм в 22-летнюю годовщину свадьбы с Викторией Бекхэм (Адамс) поделился подборкой фотографий, на которых пара позирует в похожих нарядах.

За два десятилетия супруги успели создать большую семью – они воспитывают четырех детей: сыновей Ромео, Бруклина и Круза, а также дочку Харпер.

"22 года спустя все еще подходящие наряды. С годовщиной, я тебя очень люблю", – написал Бекхэм в своем Instagram-аккаунте.

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Футболист поблагодарил жену за то, что она "подарила замечательных детей". Бекхэм поделился с подписчиками подборкой фотографий с так называемым "фэмили-луком" – одинаковыми образами возлюбленных.

Сиреневое платье и такого же цвета костюм, кожаные комбинезоны, белый верх и бежевый низ - на фотографиях звезды одеты в одежду одинакового цвета и стиля. И в завершение - семейная фотография в черных пижамах с белой окантовкой.

"Спасибо, что подарила мне наших замечательных детей, чтобы мы все могли носить одинаковое", – шутит Бекхэм в посте.

Публикация собрала за четыре часа более полутора миллионов лайков и огромное количество комментариев.

"Красивая семья!", "Восхитительно", "Всегда думаю о вас, когда вижу сиреневые наряды. Одержимость была реальной", - пишут подписчики, поздравляя пару с годовщиной свадьбы.

Виктория и Дэвид Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. Их брак неустанно сопровождается сплетнями и слухами о разводе, а также обвинениями в неверности Дэвида. Несмотря на это, они сумели построить крепкую семью и считаются одной из самых ярких пар современности.