13:11 05 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Ачи Пурцеладзе и Гагик Езакян

"Армянин и Грузин дубль 2": Ачи Пурцеладзе и Гагик Езакян вновь записали хит

Youtube / Гагик Езакян
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (291)
1710
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/05/252213421.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210705/252213506/Armyanin-i-Gruzin-dubl-2-Achi-Purtseladze-i-Gagik-Ezakyan-vnov-zapisali-khit.html

Дружба народов, вечные ценности и человеческое взаимопонимание – рассказываем, о чем спорят и поют музыканты Пурцеладзе и Езакян

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Исполнители – грузин Ачи Пурцеладзе и армянин Гагик Езакян – записали продолжение хита "Армянин и Грузин дубль 2".

Первая песня Пурцеладзе и Езакяна "Армянин и Грузин вечно спорили" стала хитом, а теперь, спустя несколько лет, артисты решили выпустить продолжение полюбившейся многим композиции "Армянин и Грузин дубль 2".

Поклонники остались довольны новой версией песни о том, как грузин и армянин вечно соревнуются. Песня, как и в прошлый раз, с заразительным и веселым мотивом, пришлась по вкусу многим слушателям.

"Все-таки слова в песне многое значат. Браво Георгий Карапетян, джан Езакян и Пурцеладзе браво", "Молодцы ребята. Нам действительно делить нечего. Главное здоровье и дружба", "Молодцы, браво! Ждем дубль 3!!!" – пишут пользователи под песней.

Первая песня "Армянин и Грузин вечно спорили" набрала более семи миллионов просмотров, продолжение пока только набирает обороты.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (291)
Теги:
Армения, Грузия, Гагик Езакян, Ачи Пурцеладзе

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Последствия мощного оползня в японском городе Атами
Мощный оползень разрушил дома в японском городе Атами - фото ЧП
Только с кодом: как московские рестораны работают по новым правилам
"Только с QR-кодом": как московские рестораны работают по новым правилам
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться