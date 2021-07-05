"Армянин и Грузин дубль 2": Ачи Пурцеладзе и Гагик Езакян вновь записали хит

Дружба народов, вечные ценности и человеческое взаимопонимание – рассказываем, о чем спорят и поют музыканты Пурцеладзе и Езакян

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Исполнители – грузин Ачи Пурцеладзе и армянин Гагик Езакян – записали продолжение хита "Армянин и Грузин дубль 2".

Первая песня Пурцеладзе и Езакяна "Армянин и Грузин вечно спорили" стала хитом, а теперь, спустя несколько лет, артисты решили выпустить продолжение полюбившейся многим композиции "Армянин и Грузин дубль 2".

Поклонники остались довольны новой версией песни о том, как грузин и армянин вечно соревнуются. Песня, как и в прошлый раз, с заразительным и веселым мотивом, пришлась по вкусу многим слушателям.

"Все-таки слова в песне многое значат. Браво Георгий Карапетян, джан Езакян и Пурцеладзе браво", "Молодцы ребята. Нам действительно делить нечего. Главное здоровье и дружба", "Молодцы, браво! Ждем дубль 3!!!" – пишут пользователи под песней.

Первая песня "Армянин и Грузин вечно спорили" набрала более семи миллионов просмотров, продолжение пока только набирает обороты.

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