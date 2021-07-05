"Это обморок": полураздетый Басков на розовом фламинго шокировал Сеть

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Певец Николай Басков шокировал Сеть – "золотой голос России" опубликовал "горячий", отпускной снимок на розовом фламинго.

Басков улетел в свой долгожданный отпуск. Певец во всю наслаждается прелестями курорта: загорает на шикарных пляжах, купается в прозрачной воде и пробует самые изысканные блюда. Все это и даже больше артист показывает в своем Instagram.

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Недавно Басков опубликовал новый яркий снимок и шокировал всех своих подписчиков. Полураздетый певец лег на большую надувную игрушку-фламинго и посмотрел в кадр.

"Розовый фламинго. А как там дальше?" – подписал фотографию Николай и спровоцировал ажиотаж среди поклонников.

"Дитя заката. Обожаю ваш юмор", "Я в обмороке", "Впечатляет", "Что вы с ними делаете, Николай?", "Шок", "От такого отдыха все слова забудешь", "Горячо. Вызовите пожарных", – прокомментировали фанатки.

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