"Это обморок": полураздетый Басков на розовом фламинго шокировал Сеть

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Певец Николай Басков шокировал Сеть – "золотой голос России" опубликовал "горячий", отпускной снимок на розовом фламинго.
Басков улетел в свой долгожданный отпуск. Певец во всю наслаждается прелестями курорта: загорает на шикарных пляжах, купается в прозрачной воде и пробует самые изысканные блюда. Все это и даже больше артист показывает в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Недавно Басков опубликовал новый яркий снимок и шокировал всех своих подписчиков. Полураздетый певец лег на большую надувную игрушку-фламинго и посмотрел в кадр.
"Розовый фламинго. А как там дальше?" – подписал фотографию Николай и спровоцировал ажиотаж среди поклонников.
"Дитя заката. Обожаю ваш юмор", "Я в обмороке", "Впечатляет", "Что вы с ними делаете, Николай?", "Шок", "От такого отдыха все слова забудешь", "Горячо. Вызовите пожарных", – прокомментировали фанатки.
Читайте также:
-
"Никому не отдам": Киркоров воссоединился с семьей и растрогал фанатов
-
"Армянин и Грузин дубль 2": Ачи Пурцеладзе и Гагик Езакян вновь записали хит
-
"Хочу в детский сад": Бузова показала редкий кадр и удивила поклонников