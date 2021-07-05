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Кристина Асмус

Кристина Асмус в гипсе – что на самом деле случилось с актрисой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (296)
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Sputnik Грузия
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Популярная артистка просто не рассчитала силы и не держалась на лестнице - теперь ей придется носить гипс

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram, как попала в клинику и что с ней произошло.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Как оказалось, артистка просто напросто порвала связки. И произошло это не на репетиции или киносъемках, а когда Кристина неудачно спустилась с лестницы дома.

"Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. И самое главное, что на этой подвернутой ноге я сделала несколько шагов, и хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм", — отметила Асмус в видеоролике.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Как сказала актриса, операция на данный момент ей не нужна, поскольку порванные связки, по уверениям медиков, сами восстановятся. Но следующие несколько недель Кристина Асмус должна ходить в гипсе.

Асмус выступает на сцене Московского драматического театра имени Марии Николаевны Ермоловой  с 2012 года.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (296)
Теги:
Россия, Кристина Асмус

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