Кристина Асмус в гипсе – что на самом деле случилось с актрисой

Популярная артистка просто не рассчитала силы и не держалась на лестнице - теперь ей придется носить гипс

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram, как попала в клинику и что с ней произошло.

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Как оказалось, артистка просто напросто порвала связки. И произошло это не на репетиции или киносъемках, а когда Кристина неудачно спустилась с лестницы дома.

"Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. И самое главное, что на этой подвернутой ноге я сделала несколько шагов, и хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм", — отметила Асмус в видеоролике.

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Как сказала актриса, операция на данный момент ей не нужна, поскольку порванные связки, по уверениям медиков, сами восстановятся. Но следующие несколько недель Кристина Асмус должна ходить в гипсе.

Асмус выступает на сцене Московского драматического театра имени Марии Николаевны Ермоловой с 2012 года.

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