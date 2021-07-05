Вере Вонг 72 – поклонники восхищены молодостью дизайнера

Невероятная генетика, спортивное прошлое или другая формула молодости? Всемирно известная модельер удивила фанатов своей "нестареющей" внешностью

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Знаменитый американский модельер свадебных платьев Вера Вонг отпраздновала 72-летие: дизайнер поделилась фотоснимками с вечеринки в честь дня рождения и удивила поклонников своей молодой внешностью.

Видеокадры и комментарии можно увидеть в Instagram-аккаунте звезды из мира моды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang)

По кадрам видно, что Вонг отпраздновала это событие в утонченном желтом наряде с открытой спиной. К слову, платье собственного бренда Vera Wang. Причем на лице модельера ноль макияжа, волосы распущены, есть всего несколько украшений - ободок и чокер.

"Вечеринка с лучшими друзьями", — подписала звезда пост. Гостями праздника Веры Вонг стали дизайнеры Донна Каран (Donna Karan) и Кельвин Кляйн (Calvin Klein), экс-редактор журнала Women's Wear Daily Бриджит Фоули (Bridget Foley) и журналистка Алина Чо (Alina Cho).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang)

Поклонники знаменитости не могли не удивиться молодости Вонг. "Как вы можете выглядеть таким образом в 72? Такое ощущение, что ты моложе на 50 лет", "Я уверена, что вы узнали секрет вечной молодости", "Я не верю, что тебе 72 года, ты выглядишь потрясающе", "Просто шок", — пишут фанаты.

Вера Эллен Вонг (Vera Ellen Wang) — бывшая фигуристка, проживает в Нью-Йорке. Ее коллекции платьев пользуются успехом у богемной клиентуры. Также Вера создает платья для конкурсов и выставок, а также для фигуристов.

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