"Лучший папа": Энрике Иглесиас показал близнецов от Анны Курниковой

Многодетный отец с удовольствием делится фотографиями своих детей на радость многочисленным поклонникам

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас привел поклонников в восторг – сладкоголосый исполнитель показал своих детей от теннисистки Анны Курниковой.

Испанский секс-символ и его русская возлюбленная не часто делятся кадрами из личной жизни. Но в последнее время многодетный отец не может сдержать свою гордость и с удовольствием делится с фанатами кадрами со своими детьми.

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На днях Иглесиас поделился новым снимком в Instagram: фотография Энрике и его близнецов привела фанатов артиста в восторг.

На фото видно, что отец и близнецы отдыхают на роскошной яхте. В сети написали множество приятных комментариев. "Лучший папа", "Красавица Люси", "Какие сладкие малыши-карандаши", "Дай Бог вам счастья", – пишут фолловеры певца.

Близнецы Николас (Нико) и Люси родились в семье Иглесиаса и Курниковой 16 декабря 2017 года. В января 2020 года у пары родилась дочь Маша.

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