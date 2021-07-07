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Суд рассмотрит жалобу Моргенштерна по поводу пропаганды наркотиков в треках

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (312)
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Сумма штрафа несущественна, однако обжаловать решение суда артист все же решил, заявил адвокат рэпера

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Мосгорсуд в среду, 7 июля рассмотрит жалобу популярного рэпера Моргенштерна на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

В начале июня эпатажный рэпер получил штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Как сказал адвокат артиста Сергей Жорин РИА Новости, сумма штрафа несущественна, однако обжаловать решение все же решили.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

"Сумма штрафа несущественная. Мы обжаловали, потому что не было фактически судебного разбирательства. Да, была судья, но нам не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства, даже протокол заседания никто не вел. В постановлении написано, что суд прошел в открытом судебном заседании, но никого не пустили, на мой взгляд, нарушены все основополагающие принципы отправления правосудия", – сказал Жорин.

По словам защиты, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.

Сам Моргенштерн в ходе заседания заявлял, что в обеих песнях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (312)
Теги:
Наркотики, Моргенштерн

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