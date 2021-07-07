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Дева Кассель

Далеко до мамы: дочь Моники Беллуччи раскритиковали в Сети за фотосессию

photo: d.casseluxxi / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (319)
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Прекрасная фотосессия звездной мамы и дочери превратилась в горячий спор по поводу того, кто красивее и талантливей

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя раскритиковали в Сети за совместную фотосессию с мамой. 

Ранее Моника Беллуччи и ее дочь Дева Кассель представили совместное творчество – знаменитости появились на обложке итальянского Vogue. Любопытно, что обе нарядились в одинаковые платья Dolce & Gabbana, и многие поклонники с восхищением отметили сходство актрисы и ее 16-летней наследницы.

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Публикация от Deva Cassel (@devacassel_)

Но не все поклонники оказались в восторге. Некоторые обрушились на Деву с критикой в Сети. Начинающую модель обвиняют в отсутствие таланта и недостаточной яркости на фоне звездной мамы: "Обложка шикарная, но что такое талант Девы? Быть дочерью Касселя и Беллуччи? Такого таланта и шарма, как у мамы, у нее нет", – пишут подписчики под постом Девы.

А другим совместная работа звездной мамы и дочери пришлась не по вкусу из-за странной, по их мнению, композиции снимков – в центре на нем позирует Кассель, а Моника же сидит сбоку и буквально еле попадает в кадр: "Почему Моника в стороне? Она должна находиться рядом с дочерью", "Странное позиционирование, ребята".

Были и те, кто предлагал переснять фотосессию, но создатели обложки поспешили успокоить аудиторию, пояснив, что таким решением они хотели показать преемственность поколений.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (319)
Теги:
Моника Беллуччи

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