Порвать в клочья: Киркоров снова вспомнил скандал с Крапивиной

Король поп-сцены не может забыть конфликт с экс-представителем Светланы Лободы. Артист отметил, что никогда не вступает в бой первым

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Певец Филип Киркоров снова высказался о ссоре с продюсером Нателлой Крапивиной – жесткий комментарий прозвучал в одном из новых интервью артиста.

Громкий скандал из-за неприятных комментариев бывшего продюсера Лободы в сторону Киркорова и блогера Давы должен был стать долгоиграющим. Но в итоге сошел на нет. Звезды раскритиковали друг друга в Сети, записали пару обидных видеообращений, а Крапивина решила взять перерыв в карьере. Но СМИ до сих пор интересно, что об этом думает Киркоров.

© photo: Sputnik / Alexey Maishev Певец, продюсер Филипп Киркоров

Певец вспомнил скандальную ситуацию с Крапивиной и подчеркнул, что не хочет говорить о ней и теперь делает вид, что даже не знаком с коллегой.

"А кто это? Я никогда никого не трогаю первым. Что если людям не дает покоя моя жизнь и дружба с кем-то. А вот если меня или мою семью тронут, я порву в клочья", – высказался музыкант в разговоре с Teleprogramma.pro.

Со слов Филиппа, он никогда не позволит кому-либо посягнуть на его честь, обидеть его семью или сделать что-то против его творчества.

Читайте также: