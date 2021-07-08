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Шэрон Стоун во время 75-й ежегодной премии Золотой глобус (11 декабря 2017). Беверли-Хиллз

Бес в ребро: Шэрон Стоун встречается с молодым рэпером?

© AP Photo / Chris Pizzello
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (328)
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Поклонники не перестают обсуждать связь 63-летней звезды "Основного инстинкта" с 25-летним музыкантом

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Американская актриса Шэрон Стоун шокировала поклонников – звезда спровоцировала слухи о романе с молодым рэп-исполнителем.

Кинозвезда уже несколько раз выходила в свет с начинающим хип-хоп музыкантом RMR, из-за чего появились слухи об их интрижке. Стоун и рэпера, который всегда скрывает свою личность под маской, несколько раз видели за ужином в ресторанах, а источники утверждают, что пара общается на протяжении нескольких месяцев.

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Публикация от RMR (@whatrmr)

"У Шэрон точно жаркое лето. Они тусовались вместе с протеже Дрейка – PND, потом обнимались и пили игристое. Еще они зажигали под хип-хоп. RMR уважает Стоун и считает невероятно крутой. Он большой поклонник ее фильма "Казино" и они находятся на одной волне", – отметил источник Page Six.

Стоун и рэпер, который всегда выходит в люди в черной балаклаве, общаются и в соцсетях. RMR лайкает фотографии актрисы, а та пишет комменты под его постами.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (328)
Теги:
Шэрон Стоун

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