Бес в ребро: Шэрон Стоун встречается с молодым рэпером?

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Американская актриса Шэрон Стоун шокировала поклонников – звезда спровоцировала слухи о романе с молодым рэп-исполнителем.

Кинозвезда уже несколько раз выходила в свет с начинающим хип-хоп музыкантом RMR, из-за чего появились слухи об их интрижке. Стоун и рэпера, который всегда скрывает свою личность под маской, несколько раз видели за ужином в ресторанах, а источники утверждают, что пара общается на протяжении нескольких месяцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RMR (@whatrmr)

"У Шэрон точно жаркое лето. Они тусовались вместе с протеже Дрейка – PND, потом обнимались и пили игристое. Еще они зажигали под хип-хоп. RMR уважает Стоун и считает невероятно крутой. Он большой поклонник ее фильма "Казино" и они находятся на одной волне", – отметил источник Page Six.

Стоун и рэпер, который всегда выходит в люди в черной балаклаве, общаются и в соцсетях. RMR лайкает фотографии актрисы, а та пишет комменты под его постами.

Читайте также: