В Грузии снимают сериал "Сваты" - видео

Известный украинский сериал "Сваты" приехал в Грузию - в столице снимают один из эпизодов культового проекта

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Съемки седьмого сезона популярного украинского комедийного сериала "Сваты" начались в Грузии. Об этом говорится на фан-аккаунте шоу.

В видеоролике, который снял и распространил кто-то из поклонников, можно увидеть актеров и членов съемочной команды. Место съемок - грузинская столица, в частности, Старый город. О чем именно будет этот эпизод — увы, неизвестно.

​К слову, исполнительница одной из ролей в сериале - Маши Ковалевой - актриса Инна Королева рассказала в сторис Instagram, что прилетела в Грузию. Артистка, правда, не уточнила конкретную цель поездки, но назвала ее деловой. "Люблю свою работу", — отметила Ковалева.

Королева активно делится видео- и фотокадрами с прогулок по Тбилиси и рассказывает о своих впечатлениях.

"Сваты" — телесериал студии "Квартал 95". Выходил в 2008-2013-х годах. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января 2020 года СМИ узнали, что съемки седьмого сезона стартовали в Беларуси. Но вскоре из-за пандемии COVID-19 приостановились.

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