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Вид на старый Тбилиси - район Абанотубани и Калаубани. Городская архитектура - дома в старинном стиле и серные бани

В Грузии снимают сериал "Сваты" - видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (334)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210708/252256289/V-Gruzii-snimayut-serial-Svaty---video.html

Известный украинский сериал "Сваты" приехал в Грузию - в столице снимают один из эпизодов культового проекта

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Съемки седьмого сезона популярного украинского комедийного сериала "Сваты" начались в Грузии. Об этом говорится на фан-аккаунте шоу.

В видеоролике, который снял и распространил кто-то из поклонников, можно увидеть актеров и членов съемочной команды. Место съемок - грузинская столица, в частности, Старый город. О чем именно будет этот эпизод — увы, неизвестно.

 

​К слову, исполнительница одной из ролей в сериале - Маши Ковалевой - актриса Инна Королева рассказала в сторис Instagram, что прилетела в Грузию. Артистка, правда, не уточнила конкретную цель поездки, но назвала ее деловой. "Люблю свою работу", — отметила Ковалева.

Королева активно делится видео- и фотокадрами с прогулок по Тбилиси и рассказывает о своих впечатлениях.

"Сваты" — телесериал студии "Квартал 95". Выходил в 2008-2013-х годах. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января 2020 года СМИ узнали, что съемки седьмого сезона стартовали в Беларуси. Но вскоре из-за пандемии COVID-19 приостановились. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (334)

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