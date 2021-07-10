"Без понятия, что она имела в виду" – пиар-менеджер MaкSим о словах коллеги

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская в интервью "Газете.Ru" объяснила, что имела ввиду Маргарита Соколова, директор певицы, в котором та она обещала "хорошие новости, находящиеся не за горами".
Оказывается, говорить об улучшении состояния певицы, как могли подумать поклонники, еще рано. Богушевская предполагает, что эти слова Соколовой — эмоциональная вера в улучшение состояния артистки. Она призналась, что до конца не понимает смысл высказывания коллеги.
"Без понятия, что она имела в виду. Это же не личная страница, там не только про МакSим. Наверное, она настраивает всех на позитив, — сказала Богушевская. — МакSим все еще на ИВЛ в медикаментозном сне".
Напомним, о своей госпитализации из-за пневмонии певица сообщила 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела, но при госпитализации тесты на ковид были отрицательными. Спустя несколько дней MaкSim подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
29 июня Яна Богушевская рассказала СМИ, что МакSим находится в "крайне тяжелом" состоянии с поражением более 75% легких. С тех пор ее состояние не изменялось.
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