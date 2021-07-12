"Прям Уитни Хьюстон" – поклонники оценили горячий образ Кети Топурия

Внешности восхитительной Кети Топурия завидуют и коллеги, и подписчики, и есть чему – Кети прекрасна

Яркий макияж и копна кудряшек – такой Кети Топурия вы еще не видели. Своим новым образом певица поделилась у себя в Instagram.

Прическа от Аркадия Булгакова, мэйкап от Ольги Романовой, подписала свой пост Кети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Кстати, именно эти стилисты часто помогают певице найти ее "идеальный образ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Romanova Makeup Artist (@romanovamakeup)

Вот и кудрявая Кети произвела впечатление на своих подписчиков: "Кудряха", "Шикарная", "Очень воздушная, как одуванчик", "Прям Уитни Хьюстон".

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