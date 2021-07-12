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Кети Топурия на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

"Прям Уитни Хьюстон" – поклонники оценили горячий образ Кети Топурия

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (359)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210712/252289935/Pryam-Uitni-Khyuston---poklonniki-otsenili-goryachiy-obraz-Keti-Topuriya.html

Внешности восхитительной Кети Топурия завидуют и коллеги, и подписчики, и есть чему – Кети прекрасна

Яркий макияж и копна кудряшек – такой Кети Топурия вы еще не видели. Своим новым образом певица поделилась у себя в Instagram.
Прическа от Аркадия Булгакова, мэйкап от Ольги Романовой, подписала свой пост Кети.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Кстати, именно эти стилисты часто помогают певице найти ее "идеальный образ".

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Публикация от Olga Romanova Makeup Artist (@romanovamakeup)

Вот и кудрявая Кети произвела впечатление на своих подписчиков: "Кудряха", "Шикарная", "Очень воздушная, как одуванчик", "Прям Уитни Хьюстон".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (359)

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