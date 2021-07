Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились первые кадры со съемок

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Съемки продолжения культового сериала "Секс в большом городе" стартовали в Нью-Йорке и в Сеть уже попали фотографии со съемочной площадки перезапуска проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carrie Bradshaw (@carriebradshawsc)

Сиквел называется "История продолжается..." Как смогли увидеть поклонники фильма, в данное время проходят съемки уличных проходок. В объективы местных папарацци попали эпизоды одной из первых сцен. В ней происходит сама долгожданная встреча главных героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

HBO Max уже показал первый официальный снимок, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. К слову, Саманты в продолжении сериала не будет.

Фотокадрами со съемочной площадки активно делится сама Сара Джессика Паркер – тогда она посетила квартиру своей героини и ознакомилась со сценарием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Новость о том, что "Секс в большом городе" возвращается на большие экраны, прогремела в января 2021 года. Тогда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис презентовали первый тизер продолжения. В нем можно увидеть кадры Нью-Йорка, где по традиции и проходит действие, а также записи в стиле Кэрри Брэдшоу – And Just Like That ("История продолжается..."). Пока мало что известно о сиквеле, но все же есть кое-что. Например, раскрыто, что новые серии будут крутиться вокруг отношений Кэрри, Шарлотты и Миранды. Правда, им уже будет около 50 лет. Проект будет состоять из десяти эпизодов – каждый длиной полчаса.

"Будет любопытно увидеть, где и на каком этапе находятся героини, как на них повлияли изменения в обществе. У Миранды и Шарлотты дети уже подростки, а Кэрри пытается справиться с вызовами времени: зрители узнают, как она будет вести соцсети, в какое русло направит свою карьеру… А еще это про возрождение Нью-Йорка", – рассказала Сара Джессика Паркер, скрыв другие подробности сюжета.

Кстати, свое участие в проекте подтвердил актер Джон Корбетт – его персонаж Эйдан, экс-возлюбленный Кэри, появится в нескольких эпизодах шоу.

Читайте также: