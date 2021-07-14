Джастин Бибер вновь накричал на жену – фанаты негодуют

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В Сети распространилось видео с кадрами, где канадский певец Джастин Бибер эмоционально общается со своей супругой Хейли Бибер.
Видео стало поводом для волнений среди поклонников пары – фолловеры гадают, что стало причиной такого эмоционального поведения Бибера. На кадрах видно, как супруги в окружении друзей и охраны идут по холлу отеля в Лас-Вегасе, а Джастин говорит с Хейли, эмоционально жестикулируя.
Впрочем, очевидцы попросили фанатов успокоиться: по их словам, он не кричал на нее, а был просто слишком возбужден после своего концерта в клубе.
Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021
"Он не кричал, и мы были свидетелями того, что произошло. Он был на адреналине от выступления. Он не злился на Хейли и не кричал на нее. Я ненавижу то, что его всегда изображали плохим парнем, когда он таким не является", – поделился в Сети очевидец.
Инцидент произошел на выходных в Лас-Вегасе, куда пара отправила на презентацию нового бренда текилы модели Кендалл Дженнер – их общей подруги.
Там Бибер даже провел мини-концерт, поэтому пользователи предполагают, что адреналин после выступления и текила сделали свое дело, а артист просто дал волю эмоциям.
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