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Джастин и Хейли Бибер

Джастин Бибер вновь накричал на жену – фанаты негодуют

© AFP / LISA O'CONNOR
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (383)
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Sputnik Грузия
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Исполнителя и раньше замечали в довольно "немягком" отношении к супруге, а тут появились и видеодоказательства

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В Сети распространилось видео с кадрами, где канадский певец Джастин Бибер эмоционально общается со своей супругой Хейли Бибер.

Видео стало поводом для волнений среди поклонников пары – фолловеры гадают, что стало причиной такого эмоционального поведения Бибера. На кадрах видно, как супруги в окружении друзей и охраны идут по холлу отеля в Лас-Вегасе, а Джастин говорит с Хейли, эмоционально жестикулируя.

Впрочем, очевидцы попросили фанатов успокоиться: по их словам, он не кричал на нее, а был просто слишком возбужден после своего концерта в клубе.

​"Он не кричал, и мы были свидетелями того, что произошло. Он был на адреналине от выступления. Он не злился на Хейли и не кричал на нее. Я ненавижу то, что его всегда изображали плохим парнем, когда он таким не является", – поделился в Сети очевидец.

Инцидент произошел на выходных в Лас-Вегасе, куда пара отправила на презентацию нового бренда текилы модели Кендалл Дженнер – их общей подруги.

Там Бибер даже провел мини-концерт, поэтому пользователи предполагают, что адреналин после выступления и текила сделали свое дело, а артист просто дал волю эмоциям.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (383)
Теги:
Джастин Бибер

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