Танцы на крыше высотки: как Нино Нинидзе отметила тридцатилетие

Счастливые поют – актриса Нино Нинидзе уютно встретила свое тридцатилетие в узком кругу родных и близких

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Тридцатилетний юбилей отметила накануне российская актриса грузинского происхождения Нино Нинидзе – в Сети активно обсуждают, как артистка отпраздновала день рождения.

В честь юбилея Нино устроила праздник в узком кругу – только родные, близкие люди и друзья. Празднование состоялось на открытой веранде одной из высоток Москвы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Среди гостей на вечеринке были замечены Ида Галич, Светлана Бондарчук, Агата Муцениеце и другие, пишет "СтарХит". Естественно, почетным гостем был Максим Виторган, возлюбленный актрисы.

По данным издания, на своем личном празднике Нино Нинидзе была одета в короткое розовое блестящее платье. Были танцы, а Нино еще и дала мини-концерт для собравшихся. Она исполнила каверы на знаменитые хиты, а также грузинские песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

К слову, Виторган опубликовал в этот день лаконичный, но любвеобильный поздравительный пост в Instagram. "Она", – написал Максим, добавив смайлик сердечко.

Читайте также: