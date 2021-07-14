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Боярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за коронавируса

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
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Ранее Телеграм-канал Mash сообщил, что Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с COVID-19

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Знаменитый российский актер театра и кино, артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в комментарии для телеканала "Звезда" слухи о госпитализации из-за коронавируса.

"У вас неверные сведения!" — сказал он.

Ранее Телеграм-канал Mash сообщил, что Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с COVID-19. По данным канала, у артиста уже седьмой день наблюдались симптомы коронавирусной инфекции, а "три дня назад его забрали под присмотр врачей".

РИА Новости представитель Боярского заявил, актер находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.

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