Актриса Деми Мур показала фигуру в купальнике – фанаты в шоке

Как будто вечно молодая – актриса Деми Мур поразила поклонников своими формами на отдыхе на Санторини

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Американская 58-летняя актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в купальном костюме и привела в восторг подписчиков.

В данное время кинозвезда отдыхает с дочерьми на Санторини. Именно на отдыхе Деми решила похвастаться формами в бикини. Знаменитость опубликовала снимок на своей личной странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore)

"Готовлюсь к еще одному дню в раю", – подписала фото Мур. На кадре Деми делает селфи в зеркало, позируя в черном купальнике.

Подписчики тут же засыпали актрису восторженными комментариями. Они отметили, что Деми Мур не выглядит на свой возраст. "Вау, Деми, ты прекрасно выглядишь!", "Фигуру держит! Молодец!", "Шикарная женщина", – написали фолловеры.

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