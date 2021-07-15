Актриса Деми Мур показала фигуру в купальнике – фанаты в шоке

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Американская 58-летняя актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в купальном костюме и привела в восторг подписчиков.
В данное время кинозвезда отдыхает с дочерьми на Санторини. Именно на отдыхе Деми решила похвастаться формами в бикини. Знаменитость опубликовала снимок на своей личной странице в Instagram.
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"Готовлюсь к еще одному дню в раю", – подписала фото Мур. На кадре Деми делает селфи в зеркало, позируя в черном купальнике.
Подписчики тут же засыпали актрису восторженными комментариями. Они отметили, что Деми Мур не выглядит на свой возраст. "Вау, Деми, ты прекрасно выглядишь!", "Фигуру держит! Молодец!", "Шикарная женщина", – написали фолловеры.
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