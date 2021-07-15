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Петр Мамонов

Умер рок-музыкант и актер Петр Мамонов

© photo: Sputnik / Sergey Kuznetsov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (398)
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Ушел из жизни известный российский музыкант и актер Петр Мамонов - артист не смог победить коронавирусную инфекцию

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Умер российский музыкант и актер Петр Мамонов. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Артисту было 70 лет.

Мамонов уже несколько дней находился между жизнью и смертью. У него отказали почки и начался сепсис. 

Напомним, музыкант был госпитализирован в начале июля. До этого он неделю лечился дома. Состояние его ухудшалось с каждым днем.

© photo: Sputnik / Rkaterina Chesnokova
Петр Мамонов

Петр Мамонов в 1983 году вместе с Алексеем Бортничуком основал группу "Звуки Му". Мамонов известен по своим ролям в театре и кино. Наиболее значимые работы: "Игла" с Виктором Цоем в главной роли, "Такси-блюз", где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, "Шапито шоу" и "Остров" Павла Лунгина.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (398)

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