Козловский навестил дочь в США и показал редкие фото с малышкой

Козловский редко выкладывает фотографии дочери, но каждый раз эти снимки просто воплощение отцовской любви

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Известный российский режиссер, актер театра и кино Данила Козловский посетил в CША свою дочь и поделился милым снимком с малышком в Instagram.

Накануне дочери 36-летнего артиста, которую ему родила актриса Ольга Зуева, исполнился год и пять месяцев. Девочку зовут Ода Валентина.

Фотокадр, на котором не видно личико Оды Валентины, но видна широкая улыбка ее папы и морской пейзаж, собрала множество восторженных комментариев подписчиков.

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"Как ты на нее смотришь!" - пишет экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. "Растите здоровенькими и самыми счастливыми"; "С какой любовью Вы смотрите на свою Королеву! Папы, они такие... Дочек обожают"; "Наплюй на все и вернись к жене! Доча хочет маму и папу", - пишут фолловеры.

Данила Козловский и Ольга Зуева встречались с 2015 года. Весной 2020 года в одной из клиник США у них родилась Ода Валентина. Однако почти сразу после рождения малышки пара рассталась. В разлуке Козловский винит себя, хотя точной причины не называет. Но журналисты считают, возможной причиной расставания пары мог быть роман Данилы с Оксаной Акиньшиной — в любом случае такие слухи ходили после их совместных съемок в фильме "Чернобыль".

А пока Данила Козловский старается, как можно чаще ездить в Америку, чтобы подвидаться с дочерью, поскольку та вместе с мамой постоянно живет в США.

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