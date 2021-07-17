Денис Клявер взорвал Сеть умилительным видео

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Видео на надувном матрасе и с очкастым бульдогом на руках, опубликованное Денисом Клявером в его Instagram, подняло настроение тысячам подписчиков.
Когда в лодке двое – собака и ее хозяин, это уже умилительно. А если оба участника этого видео в солнцезащитных очках, да еще и плещутся под музыку Пугачевой "Я так хочу, чтобы лето не кончалось", уровень "мимими" зашкаливает.
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"Норм время проводите", "Как же Вам хорошо, а мы в душном офисе", "А песику плавки не надели, он нудист", – пишут восторженные подписчики.
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