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Денис Клявер. Фестиваль ЖАРА KIDS FEST

Денис Клявер взорвал Сеть умилительным видео

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (412)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210717/252339191/Denis-Klyaver-vzorval-Set-umilitelnym-video.html

Жаркое лето, душные офисы, а тем временем звезды шоубизнеса очень мило развлекаются. Вот и Денис Клявер не подкачал

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Видео на надувном матрасе и с очкастым бульдогом на руках, опубликованное Денисом Клявером в его Instagram, подняло настроение тысячам подписчиков.

Когда в лодке двое – собака и ее хозяин, это уже умилительно. А если оба участника этого видео в солнцезащитных очках, да еще и плещутся под музыку Пугачевой "Я так хочу, чтобы лето не кончалось", уровень "мимими" зашкаливает.

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Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

"Норм время проводите", "Как же Вам хорошо, а мы в душном офисе", "А песику плавки не надели, он нудист", – пишут восторженные подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (412)

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