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Ольга Бузова

"Я в теме" – Бузова ежедневно выкладывает танцы в соцсети и читает вопросы про коньяк

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (414)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210717/252342681/Ya-v-teme---Buzova-ezhednevno-vykladyvaet-tantsy-v-sotsseti-i-chitaet-voprosy-pro-konyak.html

Ольга не оставляет своих подписчиков без танцев и внимания, а они ее. Согласимся, тут абсолютно взаимная любовь

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Более двух недель, как Ольга Бузова перекрасилась в блондинку и улетела в Африку, где как ведущая участвует в новом шоу. Но как бы далеко не была шоу-дива от своих фанатов, она делает все для того, чтобы те ее не забыли.

Многомиллионная армия фанатов ежедневно видит своеобразные отчеты от Ольги. Надо понимать, что в Instagram на нее подписано 23,2 млн человек, а в TikTok – 7,6 млн.

 

​И дабы любимые подписчики не дай бог не забыли о ее существовании, Бузова каждый день шлет им весточку. Ну вот примерно как эта: "Утро начинается с танцев и трендов ТикТок. Несмотря на то, что я очень далеко, я в теме"…

Вот только не все подписчики одинаково добры. Конкретно под этим постом в TikTok достаточно много вопросов о коньяке, то есть о том – пьет ли Ольга коньяк по утрам.

Напомним, эта история с коньяком – детище комментатора Дмитрия Губерниева, который довел бедную ведущую во время прямого эфира на "Матч ТВ" до слез. Тогда он пристал к ведущей со словами, пьет ли она по утрам коньяк. И с тех пор "добрые люди" каждое утро в сетях задают певице вопрос про коньяк. Благо Ольга их попросту игнорирует.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (414)
Теги:
Ольга Бузова

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