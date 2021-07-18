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Концерт певицы Бритни Спирс

"Я больше не буду выступать" - Бритни Спирс объявила бойкот отцу

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Шоу-бизнес
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Темы:
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Sputnik Грузия
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Ранее американский суд разрешил певице Бритни Спирс нанять собственного адвоката в деле об опекунстве

ТБИЛИСИ, 18 июл - Sputnik. Американская поп-дива Бритни Спирс отказалась давать концерты, пока ее карьеру держит под контролем отец Джеймс Спирс, являющийся ее опекуном.

Кумир миллионов Бритни Спирс – одна из мегапопулярных певиц конца 1990-х - начала 2000-х. Но не все у Бритни было гладко в личной жизни: душевное здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, резко пошатнулось после размолвки с супругом Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были в браке с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.

После нескольких нервных срывов знаменитости, отец Спирс получил опекунство над ней в 2008 году – так решил суд.

"Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время в ситуации, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет... Опекунство убило мои мечты", - написала певица на своей странице в Instagram.

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На этой неделе суд Лос-Анджелеса разрешил Спирс самостоятельно нанять адвоката для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней. Ее новый адвокат Мэтью Розенгарт заявил, что будет требовать о прекращении опекунства отца певицы над ней.

В ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону отца Бритни. Но после очередного запроса Спирс о лишении отца права на опекунство по решению суда соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust.

В начале лета 39-летняя звезда в виртуальном режиме выступила по телефону на новом судебном заседании в Лос-Анджелесе – она еще раз просила лишить отца статуса опекуна. Спирс критиковала поведение своей семьи, говорила, что она травмирована и несчастна. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (418)
Теги:
Бритни Спирс

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