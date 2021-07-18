Антонио Бандерас сыграет в пятой части "Индианы Джонса"

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Антонио Бандерас стал новым партнером Харрисона Форда в пятой части франшизы "Индиана Джонс", сообщает издание Deadline.
Номинант на "Оскар" Бандерас подписал контракт на съемки в фильме. Он сыграет вместе с Фордом, который возвращается в качестве нашего любимого археолога. В пятой части также задействованы звезды Фиби Уоллер-Бридж, Мэдс Миккельсен, Бойд Холбрук и Шонет Рене Уилсон.
Режиссер ленты — Джеймс Мэнголд, знакомый широкой аудитории по проектам "Ford против Ferrari", "Логан" и другим.
Съемки фильма уже стартовали. Премьера должна состояться 29 июля 2022 года.
Детали сюжета о том, какое новое приключение ожидает Джонса, все еще неясны, так же как и подробности о том, кого будет играть Бандерас.
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