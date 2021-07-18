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Актриса Ирина Пегова

Ирина Пегова удивила подписчиков спортивными фото

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (418)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/12/252353558.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210718/252353590/Irina-Pegova-udivila-podpischikov-sportivnymi-foto.html

Многие фоловеры актрисы считают, что она значительно постройнела и привела себя в хорошую форму

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. 43-летняя российская актриса театра и кино Ирина Пегова в последние месяцы все чаще публикует фото из тренажерного зала. Даже на отдыхе актриса не ленится, а оттачивает свою фигуру.

 

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Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Многие считают, что актриса постройнела и привела себя в хорошую форму. И такие фото в сетях - подтверждение того, что метаморфозы с фигурой невозможны без значительных усилий. Накануне Пегова показала, как она тренируется в спортзале.

"Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии получаетесь всё лучше", "Ну сколько же у вас упорства на отдыхе ещё и в зал ходить... Молодец!!!", "Спортсменка-комсомолка и просто красавица", - комментируют фото подписчики.

Напомним, что на протяжении многих лет Пегова состояла в браке с актером Дмитрием Орловым. В 2006 году у них родилась дочь, которую назвали Татьяной. К сожалению, даже это не спасло пару от распада. С тех пор Пеговой приписывали сразу несколько романов с известными личностями, причем, по признанию самой актрисы, искать женихов ей помогала даже дочка.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (418)

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