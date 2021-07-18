Ирина Пегова удивила подписчиков спортивными фото

Многие фоловеры актрисы считают, что она значительно постройнела и привела себя в хорошую форму

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. 43-летняя российская актриса театра и кино Ирина Пегова в последние месяцы все чаще публикует фото из тренажерного зала. Даже на отдыхе актриса не ленится, а оттачивает свою фигуру.

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Многие считают, что актриса постройнела и привела себя в хорошую форму. И такие фото в сетях - подтверждение того, что метаморфозы с фигурой невозможны без значительных усилий. Накануне Пегова показала, как она тренируется в спортзале.

"Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии получаетесь всё лучше", "Ну сколько же у вас упорства на отдыхе ещё и в зал ходить... Молодец!!!", "Спортсменка-комсомолка и просто красавица", - комментируют фото подписчики.

Напомним, что на протяжении многих лет Пегова состояла в браке с актером Дмитрием Орловым. В 2006 году у них родилась дочь, которую назвали Татьяной. К сожалению, даже это не спасло пару от распада. С тех пор Пеговой приписывали сразу несколько романов с известными личностями, причем, по признанию самой актрисы, искать женихов ей помогала даже дочка.