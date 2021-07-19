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Певица Ани Лорак

"Толстенький или лысенький": Лорак рассказала о мужчинах после развода

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (424)
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Поп-звезда призналась, что внешность больше не имеет для нее значения. К такому выводу певица пришла после измены мужа-красавца

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Певица Ани Лорак рассказала о своем отношении к мужчинам после развода – звезда заявила, что больше не влюбляется во внешность.

42-летняя Лорак – одна из самых ярких женщин российского шоу-бизнеса. В 2019 году Ани развелась с мужем, предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь. Певица тяжело переживала неверность возлюбленного и лишь недавно отпустила ситуацию.

Певица Ани Лорак
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певица Ани Лорак

В новом интервью Лорак рассказала о том, что ее привлекает в мужчинах. Певица призналась, что внешность для нее – не главное.

Ани рассказала, что с детства представляла себе идеал мужчины и лишь после развода поняла, что счастье не зависит от возраста, красоты и фигуры человека.

"Можно влюбиться в маленького, толстенького и лысенького мужчину, у которого такое внутреннее богатство", – рассказала звезда журналисту 7дней.ru. Также она назвала главные качества настоящего мужчины: интеллект и щедрость.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (424)
Теги:
Ани Лорак

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