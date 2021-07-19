Дава жестко обидел Бузову - видео

Свадьбы, разлуки, уколы и обиды - история отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна до сих пор не отпускает поклонников бывшей пары

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Видеоблогер и рэп-исполнитель Давид Манукян опубликовал видео со "свадьбы", а подписчики решили, что он дразнит бывшую возлюбленную Ольгу Бузову.

Дава выложил ролик в свой Instagram, на котором предстал вместе с коллегой по цеху Елизаветой Лукашевой. Они сняли TikTok танец, и все бы ничего, если бы не их наряды – Дава появился в классическом костюме, а девушка - в свадебном платье.

Подогрела интерес подписчиков и подпись к видео: "Если свадьба, то только такая, или когда жена тиктокерша. Что у вас было необычного на свадьбе?" — интригующе подписал пост Манукян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо🧸 (@dava_m)

Однако ролик оказался лишь очередным контентом для TikTok. Ранее Лукашева уже снимала подобные танцы с другими "женихами".

Этой зимой Дава и Ольга Бузова расстались со скандалом. Хотя казалось, что у пары серьезные отношения и они вот-вот поженятся. Пара даже устроила что-то вроде неофициальной церемонии во время отдыха на Мальдивах, правда юридической силы торжество не имело.

В январе они расстались, Бузова назвала своего бывшего кавалера изменником и абьюзером. После этого пользователи уверены – Ольга и Давид часто отпускают "шпильки»" в адрес друг друга. Поэтому и последнее видео Давы со "свадьбой" подписчики расценили как попытку задеть Бузову.

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